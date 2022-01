Scende dalla macchina dopo il tamponamento e viene travolto dalla sua stessa auto: è grave

Due feriti, di cui uno in gravi condizioni, e traffico nel caos. È questo il bilancio della carambola avvenuta nel primo pomeriggio di venerdì a Darfo Boario Terme, lungo la Statale 42.

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, un uomo è stato travolto dalla sua stessa auto. Era sceso dal veicolo dopo un banale tamponamento: mentre stava compilando la constatazione amichevole con l’altro automobilista coinvolto, all’improvviso è sopraggiunta una terza macchina che ha centrato le prime due vetture.

A seguito dell’impatto le due auto, parcheggiate l’una davanti l’altra sul lato della carreggiata, sono state sbalzante in avanti finendo addosso ai conducenti. Uno dei due, come detto, è stato travolto e schiacciato dalla macchina: dopo le prime cure è stato trasferito, in ambulanza, all'ospedale di Esine. Le sue condizioni sarebbero critiche, ed è stato ricoverato in codice rosso.

Meno gravi le ferite riportate dall'altro automobilista, che è stato colpito di striscio.

La Statale è stata chiusa al traffico e si sono registrate lunghe code.