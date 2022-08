Inizia il vero esodo di Ferragosto: traffico paralizzato sulla Statale

Nessun grave incidente, per fortuna, come in tanti hanno frettolosamente e erroneamente scritto sui social: a paralizzare la Statale 42 - nella mattinata di domenica - è stata la fuga di massa verso le località turistiche della Valcamonica.

Una situazione infernale, quella descritta su Facebook dai tantissimi automobilisti rimasti imbottigliati per ore nel traffico. Le colonne più lunghe si sono registrate tra Berzo Demo e Malonno, in direzione di Edolo. Lunghissime code anche in galleria.

Per onor di cronaca, poco prima delle 9, si è verificato anche un incidente, in località Forno Allione: un motociclista ha perso il controllo della sua moto, finendo sull'asfalto. Ma, assicura la polizia stradale, che non è certo stato questo episodio a mandare in tilt il traffico: il biker avrebbe fatto tutto da solo e avrebbe riportato solo lievissime escoriazioni, tanto che se fosse stato per lui non sarebbe nemmeno scattata la chiamata al numero unico per le emergenze. Sarebbero stati i numerosi automobilisti già incolonnati, vedendo la due ruote a terra, a dare l'allarme, tempestando di chiamate il centralino del 112 e facendo arrivare così sul posto un'ambulanza.