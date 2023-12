Frontale sulla Statale: donna soccorsa dall’eliambulanza e traffico in tilt

Una donna di 57 anni è stata soccorsa dall'eliambulanza, dopo uno schianto frontale avvenuto sulla SS 42 del Tonale, e poi trasportata al Civile di Brescia. Le notizie che arrivano dal nosocomio cittadino per fortuna sono buone: la 57enne è ancora ricoverata per alcuni accertamenti, ma se la caverà (la prognosi è di una ventina di giorni).

Traumi non gravi anche per i due giovani che viaggiavano sull’altra auto coinvolta nell’incidente che ha mandato in tilt la viabilità della trafficatissima strada che collega il Lago d’Iseo alla Valcamonica. I due ragazzi, hanno 23 e 25 anni, sono stati portati all’ospedale di Esine in codice giallo.



L'incidente è avvenuto verso le 17 di ieri, mercoledì 27 dicembre, a Ceto: una Bmw e una Fiat Punto si sono scontrate tra Capo di Ponte e Ceto, all’uscita della galleria di Nadro. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso e sul posto sono state inviate d’urgenza un'ambulanza, un'automedica e pure l’elisoccorso. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dei carabinieri di Breno, la Statale è stata chiusa al traffico per circa un’ora con inevitabili ripercussioni sul traffico: code e rallentamenti si sono formati soprattutto in direzione della Valcamonica.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri: stando alle prime informazioni trapelate una delle due auto avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia a causa di un colpo di sonno accusato da chi era era al volante.