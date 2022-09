Spaventoso frontale all’uscita della galleria: 4 feriti, uno è grave

Quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni, e strada chiusa al traffico. È il bilancio dello spaventoso incidente che si è verificato poco prima delle 15 di oggi, mercoledì 28 settembre, lungo la Statale 42 della Valcamonica.



La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Darfo Boario Terme: stando alle prime informazioni trapelate, un furgone Fiat Ducato e un Audi si sarebbero scontrati frontalmente all’uscita della galleria Minerva di Breno. Nello schianto è rimasta coinvolta anche una Ford.

I soccorsi

La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 14.40 e sul posto sono sopraggiunte 4 ambulanze, un’automedica e i vigili del fuoco. Ad avere la peggio sarebbe stato l’uomo di 65 anni che era al volante dell’Audi: avrebbe riportato gravi traumi ed è stato ricoverato all’ospedale di Esine in codice rosso. Non si esclude che nelle prossime ore il 65enne venga trasferito al Civile di Brescia. Non desterebbero invece particolare preoccupazione le condizioni degli altri tre feriti: due uomini e una donna di 59 anni che sono stati trasportati all'ospedale di Esine per le cure del caso.

Caos Traffico

La Statale è chiusa al traffico: uscita obbligatoria a Cividate Camuno per chi viaggia verso Edolo e a Breno per chi è diretto verso il Lago d'Iseo e la città. Segnalate code e rallentamenti in entrambe le direzioni.