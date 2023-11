La sbandata e lo schianto, morto sul colpo: era papà di due bambini

È Stanislav Rajnoha la vittima del terribile incidente stradale di lunedì notte a Prevalle, sulla Ss45bis. Originario di Zarnovica, Slovacchia, dal 2017 viveva a Vallio Terme: si era trasferito in Italia per lavorare, era dipendente della Molinari Servizi srl, per cui faceva l'operaio carpentiere. I suoi familiari vivono tutti in Slovacchia, raggiunti dalla triste notizia in serata: lascia nel dolore la giovane moglie Radka, si erano sposati nel 2018, e due figli ancora piccoli, un maschio e una femmina.

Il drammatico incidente

Classe 1980, Stanislav Rajnoha non aveva ancora compiuto 43 anni. Lunedì notte era alla guida della sua Volkswagen Touran, con targa ceca, quando per cause in corso di accertamenti – indagini in corso da parte della Polizia Stradale di Iseo – ha perso il controllo dell'auto all'altezza del km 57 della tangenziale 45bis, in direzione Brescia. Dopo una prima sbandata si è schiantato contro il guardrail: è morto sul colpo per le ferite riportate.

L'allarme è stato lanciato poco prima dell'una. Sul posto l'automedica, ambulanze del Van di Nuvolento e del Cosp di Mazzano, i Vigili del Fuoco di Salò. L'amico che era con lui, 36 anni, è stato ricoverato in codice giallo al Civile: niente di grave. La salma del povero Rajnoha è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non appena liberata, sarà consegnata ai familiari che potranno così organizzare il funerale, probabilmente in Slovacchia.