Maxi carambola, coinvolti auto e tir: Provinciale chiusa, traffico in tilt

Rallentamenti e code sulla strada Provinciale 510, a causa di un maxi incidente che si è verificato nella prima mattinata di oggi, martedì 5 settembre, a Sale Marasino. Stando alle prime informazioni trapelate, nello schianto – avvenuto in direzione di Brescia verso le 9 – sarebbero rimasti coinvolti un camion, un furgone e un'auto. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Marone, che si stanno occupando dei rilievi di rito.

Non ci sarebbero, per fortuna, feriti gravi: sul posto, per i soccorsi, sono state inviate due ambulanze, oltre a una squadra dei vigili del fuoco. Stando a un primissimo bilancio, solo per una delle 5 persone coinvolte si sarebbe reso necessario il trasporto in ospedale.

Più pesanti, come detto, le ripercussioni sul traffico: la Provinciale è stata chiusa (in entrambe le direzioni di marcia) nel tratto interessato dall’incidente e inevitabilmente si sono formate lunghe colonne di veicoli.