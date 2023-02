Terribile frontale: ferito grave portato d'urgenza alla Poliambulanza

Quattro feriti, di cui uno ricoverato in gravi condizioni alla Poliambulanza di Brescia, e traffico in tilt. È pesante il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri (giovedì 23 febbraio) lungo la Strada provinciale 28 di Mantova, nel quale sono rimaste coinvolte due auto. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, si è trattato di un violento frontale tra una Volkswagen Golf e una Chevrolet Cruze: la berlina tedesca, per cause ancora da chiarire, avrebbe invaso l’opposta corsia. Lo schianto è avvenuto, verso le 14, all’altezza dei vecchi serbatoi dell’ex raffineria Ies.

Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto sono intervenute 4 ambulanze, l'automedica e i vigili del fuoco. A destare maggiore preoccupazione sono state le condizioni di un uomo di Poggio Rusco (Mn): per soccorrerlo è stata mobilitata l’eliambulanza di Brescia. Avrebbe rimediato gravi traumi al torace ed è stato ricoverato d’urgenza alla clinica Poliambulanza: la prognosi è riservata. Gli altri tre feriti - un uomo e due donne - sono stati trasportati al nosocomio di Mantova in codice giallo e rosso: nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per circa due ore con inevitabili ripercussioni sulla viabilità: si sono registrate lunghe code per tutto il pomeriggio di giovedì.