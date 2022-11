Perde il controllo del furgone e si ribalta: uomo in gravi condizioni

Verso le 14.30 di sabato, l'elisoccorso di Brescia è decollato dalla piazzola del Civile per soccorrere un uomo di 49 anni che, dopo aver perso il controllo del suo furgone, aveva finito per ribaltarsi col veicolo a lato della carreggiata. L'incidente è avvenuto in via Tagliamento a Soresina, a una manciata di chilometri dalla provincia di Brescia.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad allertare il 112. Il 49enne era rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato necessario far intervenire anche i vigili del fuoco. Le prime cure sono state portate dalle équipe mediche di due ambulanze, poi – vista la gravità delle condizioni – è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso bresciano, che ha condotto d'urgenza il ferito all'ospedale Maggiore di Cremona; non sembra essere in pericolo di vita, fortunatamente. I rilievi sono stati raccolti dagli agenti della Stradale.