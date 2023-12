"C'è un incidente", arriva la polizia: l'automobilista è ubriaco fradicio

Nella serata di ieri, giovedì 7 dicembre, un cittadino di passaggio ha segnalato un sinistro a Sopraponte di Gavardo, nella zona de cimitero, alle pattuglie della Polizia Locale della Valsabbia impegnate in una serie di controlli straordinari per la prevenzione dei furti nelle abitazioni.

Gli agenti sono subito intervenuti, innanzitutto per accertarsi delle condizioni dell'automobilista. Un volta sul posto, hanno appurato che l'uomo – residente in un paese vicino – non aveva riportato gravi ferite, ma si trovava in stato d'ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,90 g/l, ben tre volte oltre il limite di legge; fortunatamente, non aveva coinvolto altre persone. I poliziotti non hanno esitato a ritirargli la patente.