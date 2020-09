Cade in scooter e rovina sull'asfalto: soccorso da un carabiniere di passaggio

Ha perso il controllo del suo scooter ed è rovinosamente caduto a terra. Tra i primi a prestargli soccorso, e a confortarlo, anche il capitano Filiberto Rosano, comandante della Compagnia di Breno, che proprio in quel momento stava percorrendo via Nazionale a Sonico, al volante della sua auto.

L'incidente giovedì mattina, verso le 11.13. Per fortuna pare solo un grande spavento e nulla di grave per l'anziano vittima dell'incidente: dopo le prime cure prestate dai volontari del 118, arrivati a bordo di un'ambulanza, è stato trasferito in ospedale, a Edolo, per gli accertamenti del caso.

Pochi dubbi sulla dinamica: il 72enne avrebbe perso il controllo del mezzo lungo la strada che costeggia l'Oglio, in prossimità del punto in cui il fiume incontra il torrente Rabbia. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.