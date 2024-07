Spaventoso schianto in moto contro un muro, grave biker

Ha perso il controllo della sua moto in curva, forse per evitare altri veicoli che sopraggiungevano, finendo così per uscire di strada. Infine lo schianto contro un muro. Il biker di 55 anni, di casa a Ghisalba (Bg), è stato soccorso in codice rosso da un'automedica e da un'eliambulanza.

Avrebbe riportato gravi traumi ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a bordo dell'elicottero del 118. Le sue condizioni restano critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Lo spaventoso incidente poco prima delle 18 di ieri, domenica 14 luglio, lungo la Statale 42 del Tonale, all'altezza del ponte sull'Oglio e della pista da cross. Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Edolo - si sono occupati di mettere in sicurezza il manto stradale zuppo di benzina, dopo lo scoppio del serbatoio della moto - e i carabinieri della compagnia di Breno, per i rilievi del caso.