Auto sbanda e si schianta contro un muro: ragazzo finisce in ospedale

Spaventoso incidente nella serata di lunedì, lungo la statale 42 della Valle Camonica: un’auto fuori controllo è uscita di strada, finendo per schiantarsi contro un muro. È accaduto tra Malonno e Sonico, poco prima delle 21.

Negli istanti successivi allo schianto, per il giovane al volante dell’auto si è temuto il peggio, tanto che la centrale operativa del 112 ha inviato due ambulanze in codice rosso, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco. L’allarme è rientrato dopo l’arrivo dei sanitari: il ragazzo - un 21enne della zona - era cosciente e le sue condizioni non erano critiche. Per lui seri traumi: dopo le prime cure è stato trasferito, a bordo di un’autolettiga, all’ospedale di Esine.

La dinamica è al vaglio dei Carabinieri, che si sono occupati dei rilievi. Stando a quanto finora ricostruito, il 21enne avrebbe fatto tutto da solo. Forse a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla nevicata che - lunedì sera - ha interessato la zona, avrebbe perso il controllo della sua auto, finendo poi per schiantarsi contro un muro.