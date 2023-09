E’ Rudy Ferrari – 31enne di Soncino – la vittima del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi (venerdì 29 settembre) a Orzinuovi.

La dinamica

Verso le 16.30, per cause da accertare, un furgone e una moto si sono scontrati lungo la Provinciale 2. Nello schianto ha perso la vita il 31enne, che viaggiava in sella alla due ruote in direzione di Roccafranca. Un impatto terribile: la moto ha preso fuoco dopo lo scontro, per poi finire nel fossato che costeggia la Provinciale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Brescia, oltre ai carabinieri e alla polizia locale. Il giovane è stato rianimato a lungo dai sanitari del 118, ma i soccorsi sono stati purtroppo inutili.