Terribile schianto tra un’auto e un tir: morta una ragazza

Drammatico incidente stradale nella prima mattinata di oggi (mercoledì 10 aprile) lungo la provinciale che da Orzinuovi porta a Soncino. Il bilancio è pesantissimo: nello schianto, avvento al confine tra la nostra provincia e quella di Cremona, ha perso la vita una ragazza di soli 26 anni. È successo poco dopo le 8: la Toyota Yaris guidata dalla giovane donna si è scontrata con un autoarticolato, finito poi fuori strada.

Un impatto devastante che non ha lasciato scampo alla 26enne, residente in provincia di Bergamo: i volontari della Croce verde di Soncino e l’equipe del 118, sopraggiunta a bordo di un'automedica, non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso. Feriti, ma non in gravi condizioni, anche i due uomini di 52 e 57 anni che erano bordo del mezzo pesante: sono stati trasferiti in ambulanza a Cremona, in codice giallo e verde.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Orzinuovi e Crema e la polizia stradale che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. La Provinciale 235 è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.