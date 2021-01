Spaventoso incidente prima dell'alba, camion si ribalta in un campo: un ferito

Alle 6.50 di oggi, sabato due gennaio, spaventoso incidente per l'autista di un camion che, dopo aver lasciato l'abitato di Orzinuovi, stava viaggiando lungo la Statale 498, in territorio di Soncino. L'uomo era alla guida di un mezzo carico di latte: per ragioni ancora da accertare è finito fuori strada, ribaltandosi in un campo adiacente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Brescia, un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Non senza difficoltà l'uomo, un 49enne, è stato estrapolato dalla cabina e affidato alle cure dei sanitari del 118.

Le condizioni del camionista sarebbero meno gravi di quanto temuto in un primo momento: dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale .