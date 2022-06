Investe un uomo e scappa, rintracciato e arrestato in poche ore

Investe un uomo e scappa, arrestato dai carabinieri: in manette un 73enne di origini marocchine residente a Castiglione delle Stiviere. I militari l'hanno raggiunto a casa nella serata di mercoledì: solo poche ore prima, infatti, l'uomo si era reso protagonista di un incidente stradale a Solferino, in cui alla guida della sua auto aveva investito un 54enne, allontanandosi senza soccorrerlo.

Il ferito, rimasto a terra, è riuscito a chiamare aiuto ed è stato trasferito e ricoverato in ospedale: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Il pirata della strada sperava forse di farla franca, ma i tempestivi accertamenti dei carabinieri del Nucleo radiomobile hanno chiuso il cerchio in poche ore. Il 73enne è ora accusato di omissione di soccorso e lesioni personali.