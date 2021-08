Incidente a Solferino: ciclista travolto da un'auto, ferito un 54enne

Un’auto ha travolto un ciclista a Solferino nella mattinata di oggi, martedì 24 agosto, lungo via XX Settembre, all’altezza dell’incrocio con via XXIV Giugno.

Verso le 9, un uomo di 54 anni di Povegliano Veneto, in sella alla sua bicicletta si è immesso in via XX Settembre senza dare la precedenza. Proprio in quel momento una Fiat Cinquecento, con a bordo marito e moglie di 60 e 56 anni, ha inavvertitamente urtato la bicicletta. Dopo l’impatto il ciclista è volato contro il parabrezza dell’auto, frantumandolo.

Subito sono stati chiamati i soccorsi: sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Brescia. Il 34enne è stato medicato e trasportato in eliambulanza all’ospedale di Mantova, dov’è ricoverato in codice giallo. Ha riportato un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Solo qualche contusione per i due conducenti, ancora sotto shock per l’accaduto.