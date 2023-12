La tragedia di Sofia, morta a soli 18 anni in un tragico incidente

Sofia Bagattini è morta a soli 18 anni in un tragico incidente: il dramma si è consumato nella notte tra sabato e domenica a Nembro, nella Bergamasca. Intorno alle 2.30, lungo Via Gavarno, l'auto su cui era a bordo ha perso il controllo, si è ribaltata e si è schiantata contro un muretto. Per la povera Sofia non c'è stato niente da fare: tutti feriti gli altri 4 ragazzi che erano con lei, nessuno è in pericolo di vita. Si tratta di due ragazzi di 18 e 19 anni, due ragazze di 17 e 18 anni: avevano passato la serata insieme e si erano fermati a mangiare qualcosa al McDonald's prima di tornare a casa.

Il terribile incidente

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri, al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. Non si è esclude che il mezzo possa essere uscito di strada per via dell'asfalto ghiacciato: ancora da chiarire però la velocità della macchina al momento dell'incidente. Sul posto, oltre ai militari, anche i Vigili del Fuoco e ambulanze della Croce Rossa di Palazzolo, Seriate e Alzano Lombardo, di Padana Emergenza e due automediche.

La giovane abitava ad Albano Sant'Alessandro insieme ai genitori Mara e Roberto, la sorella gemella Letizia, il fratello maggiore Giordano. Si era appena diplomata e da poco aveva trovato lavoro come estetista a Scanzo, frazione capoluogo di Scanzorosciate. La Procura ha deciso di effettuare l'autopsia sul corpo della giovane.