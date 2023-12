Sofia è morta a 18 anni: "La tua luce continuerà a brillare"

È tornata a casa la salma di Sofia Bagattini, la ragazza di appena 18 anni di Albano Sant'Alessandro (Bergamo) morta sabato notte in un tragico incidente stradale a Nembro: la camera ardente è stata allestita nell'abitazione di Via Zerra, visite consentite dalla tarda mattinata di mercoledì. La povera Sofia lascia nel dolore i genitori Mara e Roberto, la sorella gemella Letizia, il fratello Giordano, i nonni Marino con Agnese, Franco con Rossana, gli zii e i cugini. Il funerale sarà celebrato giovedì pomeriggio alle 15 nella parrocchiale di Scanzo, frazione di Scanzorosciate.

Il ricordo di Sofia

Una vita piena di sogni, ancora una volta spezzata troppo presto. Si era da poco diplomata come estetista all'Azienda Bergamasca Formazione (Abf) di Bergamo, da tempo lavorava al centro estetico Fahrenheit di Scanzorosciate: nel baule dei ricordi anche la sua esperienza sportiva alla Pallavolo Gavarno. Tantissimi i messaggi di cordoglio. “Gli oratori di Scanzorosciate sono vicini alla famiglia di Sofia in questo momento di grande dolore”, si legge in una nota pubblicata sui social.

E ancora, sulla pagina Facebook dell'Abf di Bergamo: “Con cuori pesanti e profonda tristezza rendiamo omaggio a Sofia, ex allieva del nostro corso di estetica. In questo momento di dolore la direzione, i docenti e tutta Abf si stringono alla famiglia, agli amici e ai suoi affetti. Riposa in pace, Sofia. La tua luce continuerà a brillare nelle vite che hai toccato”.