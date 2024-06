Il dramma della piccola Sofia: morta investita a pochi giorni dal suo compleanno

Per la morte della piccola Sofia a Cellatica è stato proclamato il lutto cittadino: anche la scuola Little England di Brescia, dove nel parcheggio esterno si è consumata la tragedia, ha annunciato l'annullamento di tutte le feste di fine anno oltre che la chiusura dell'istituto per la giornata di giovedì 6 giugno, quando saranno celebrati i funerali della bambina. L'ultimo saluto è in programma a partire dalle 11 nella parrocchia di San Giorgio di Cellatica, partendo dal Civile: dopo le esequie si proseguirà per il tempio crematorio. Mercoledì sera alla Madonna della Brina, in località Fantasina, ci sarà una veglia di preghiera. Sofia Archetti lascia i genitori, i nonni e gli zii.

Indagini per omicidio stradale

Su quanto accaduto lunedì pomeriggio in Via Caduti sul Lavoro, come da prassi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale: le indagini sono affidate alla Polizia Locale e coordinate dalla Procura di Brescia. La dinamica ad oggi appare abbastanza chiara: Sofia sarebbe stata investita da un suv Mercedes Glc guidato da una donna di 74 anni, in quel momento in manovra (forse in retromarcia): al fianco della bimba c'era la nonna, che la teneva per mano, lei rimasta ferita e ricoverata in ospedale in codice giallo.

La bimba è stata invece sbalzata a terra e ha battuto la testa sull'asfalto: soccorsa in condizioni gravissime, già in arresto cardiocircolatorio, è stata ospedalizzata (ricoverata in codice rosso al Pediatrico del Civile) con manovre di rianimazione in presa diretta. Purtroppo non è sopravvissuta: è morta in ospedale prima di sera. Non aveva nemmeno 2 anni: li avrebbe compiuti il prossimo 14 giugno.