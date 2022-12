Attraversa sulle strisce, viene investito davanti a casa: è gravissimo

Un 82enne è stato ricoverato in gravissime condizioni al Civile di Brescia, dopo essere stato investito sulle strisce pedonali a Sirmione, stamattina verso le 8.45.

L'incidente è avvenuto lungo via san Martino della Battaglia. L'anziano – residente in paese – era uscito di casa per buttare la spazzatura, quando è stato travolto da una Fiat Idea davanti alla sua abitazione, venendo sbalzato a circa 6 metri di distanza. Al volante dell'auto c'era una donna di 60 anni, residente a Peschiera.

Vista la gravità delle condizioni dell'uomo, è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso, che ha poi trasportato il ferito nel nosocomio cittadino. Sotto shock l'automobilista, accompagnata a sua volta in ospedale. Sul caso sono in corso gli accertamenti della Locale.