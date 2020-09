Tragico schianto in tangenziale: muore un 25enne

Uno schianto devastante tra un'auto e un camion, che non ha lasciato scampo all'automobilista: un ragazzo di soli 25 anni. La tragedia si è consumata poco dopo le 11 di martedì mattina lungo la Tangenziale Sud, tra Lugana e Sirmione.

Scattato l'allarme, sul posto sono state inviate due ambulanze, l'elisoccorso, decollato da Brescia, e una squadra dei Vigili del Fuoco. Per il ragazzo al volante dell'auto non c'è però stato nulla da fare: è morto tra le lamiere accartocciate della sua LanciaYpsilon.

Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un violento schianto frontale: per cause da chiarire, l'auto ha sbandato improvvisamente, finendo per invadere l'opposta corsia di marcia. Il camionista - un 38enne di Iseo - avrebbe pure provato a schivare la Ypsilon ma non è riuscito ad evitare il devastante impatto. Sotto shock dopo lo schianto, è stato trasportato all'ospedale di Desenzano. Pesanti le ripercussioni sul traffico: la tangenziale è stata chiusa nel tratto interessato dal sinistro.