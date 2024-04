Giovane papà morto nell'incidente: le condizioni dell'amico al volante

Mentre i familiari di Ruben Wlodkowski attendono il nullaosta del magistrato per potere organizzare i funerali, i parenti dell’amico di 28 anni al volante della Porsche Cayenne - finita in un fosso e poi contro un albero dopo lo schianto con un furgone a Sirmione - possono tirare un sospiro di sollievo. Il giovane di origini albanesi e di casa a Peschiera è ancora ricoverato al Civile di Brescia, ma le sue condizioni si sarebbero stabilizzate e i medici non temono più per la sua vita.

Le indagini della procura

La prognosi resta riservata, ma sarebbe fuori pericolo: il 28enne rischia però di essere iscritto nel registro dei fatti di reato, in concorso di colpa per la velocità sostenuta del mezzo, nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Brescia per omicidio stradale. Per la morte Wlodkowski - 32enne di origini polacche ma nato e cresciuto a Peschiera e padre di due figli - c’è già un indagato: il 47enne moldavo che era alla guida del furgone Volkswagen con cui, domenica sera, si è schiantata la Porsche Cayenne all’incrocio tra Via Verona e Via Verdi.

Il drammatico incidente

Stando a quanto ricostruito: la potente auto, che viaggiava in direzione Peschiera, avrebbe centrato il furgone in uscita dalla strada secondaria, innescando la fatale carambola. A bordo del van c’era un’intera famiglia di origini moldave che tornava a casa dopo una gita sul Garda: il papà al volante, la moglie di 41 anni, i due figli di 8 e 16 anni, la nonna di 73. Tutti feriti in modo lieve: sono stati medicati sul posto e nemmeno ospedalizzati.

Le conseguenze più gravi per i due giovani che erano sulla Porsche: il 32enne che viaggiava come passeggero è morto sul colpo, l’amico al volante è stato estratto dalle lamiere e trasferito in condizioni gravissime al Civile di Brescia dove resta ricoverato, in rianimazione, ma ora non più in pericolo di vita.