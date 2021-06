Incidente a Sirmione: scooter contro albero, morto ragazzo di 30 anni

Schianto con lo scooter contro un albero, morto ragazzo di 30 anni: è successo nella notte tra lunedì e martedì in via XXV aprile a Sirmione (la strada che da Colombare conduce al centro storico), a poca distanza dall'hotel Aurora. La vittima è un giovane residente in paese (S.B. le iniziali), ma la famiglia è di Desenzano del Garda.

L'allarme al 112 è stato lanciato poco dopo le 2: subito sono state inviate sul posto due ambulanze e un'auto medica, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.