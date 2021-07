Inseguimento in corso, un'auto centra la pattuglia: due agenti in ospedale

Durante un'inseguimento, la pattuglia della Polizia locale è entrata in collisione con una station wagon in una rotonda

La volante recuperata col carro attrezzi, due agenti trasportati in ospedale con l'ambulanza, e un fuggitivo che ha fatto perdere le sue tracce. Questo il bilancio di uno sfortunato inseguimento andato in scena poco prima della mezzanotte tra venerdì e sabato a Sirmione.

Protagonisti - incolpevoli - della vicenda sono i due agenti della Locale che attorno alle 23:40 erano impegnati (stando a quanto riporta il Giornale di Brescia) nell'inseguimento di un automobilista ubriaco. Nell'affrontare una rotonda in via Bagnera a Colombare di Sirmione, la pattuglia si è scontata con una station wagon che non è riuscita a frenare in tempo - o a sterzare - per evitare l'impatto.

I due agenti, costretti a interrompere l'inseguimento, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in ambulanza. Nel frattempo un carro attrezzi ha recuperato la Toyota, nella quale sono scoppiati i due airbag. Sull'asfalto sono rimasti i segni dell'impatto, che ha completamente distrutto l'anteriore della Volkswagen Passat che si è scontrata con la pattuglia.