Fa inversione a U in tangenziale: due feriti, uno è in gravi condizioni

Lago di Garda. Un uomo di 58 anni è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto all'alba di ieri, lunedì 29 novembre, nel territorio comunale di Peschiera.

Secondo quanto appreso dalle forze dell'ordine, erano circa le 6.15 quando una Fiat Punto blu stava percorrendo la SR11 nella zona di San Benedetto di Lugana. Giunto però all'altezza dello svincolo per la Rovizza, è entrato in collisione con una Bmw, che – in quel momento – avrebbe effettuato una manovra di inversione a "U", secondo quanto riferito dai carabinieri, intervenuti sul posto con il Nor di Peschiera per gli accertamenti del caso.

Al volante della Fiat c'era L.F., classe 1984, originario di Milano e residente a Verona, mentre sull'auto tedesca viaggiava S.M., 58enne veronese di casa a Sirmione.

In loro soccorso sono arrivati una squadra dei vigili del fuoco di Bardolino e il personale del 118 con automedica e ambulanza: S.M. è stato trasportato al Pronto Soccorso di Desenzano del Garda, dove gli sono state diagnosticate fratture multiple con una prognosi di 90 giorni, mentre L.F. è stato condotto all'ospedale di Peschiera: ha riportato la rottura del femore e ne avrà per 30 giorni.



Fonte: Veronasera.it