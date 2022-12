Investito mentre attraversa: ex imprenditore lotta tra la vita e la morte al Civile

Travolto sulle strisce pedonali a pochi passi da casa: ora lotta per la vita in un letto del reparto di rianimazione del Civile di Brescia. Stando all’ultimo bollettino medico, le condizioni dell’uomo - un imprenditore ora in pensione di Lugana di Sirmione - sono ancora molto critiche, ma stabili. Nelle scorse ore il pensionato, cha ha 82 anni, è stato sottoposto a una serie di delicati interventi chirurgici e la prognosi resta riservata.

Sbalzato a sei metri di distanza

Pochi dubbi sulla dinamica di ciò che accaduto, poco prima delle 9 di ieri, lunedì 5 dicembre, a Sirmione. Il pensionato era uscito di casa da pochi secondi: ancora con le pantofole ai piedi, avrebbe dovuto percorrere pochi metri per buttare la spazzatura. Mentre attraversava - sulle strisce pedonali - via San Martino della Battaglia è stato però colpito in pieno da un’auto guidata da una 60enne di Peschiera. Impatto violentissimo: l'82enne è stato prima caricato sul parabrezza e poi sbalzato sull’asfalto a circa 6 metri di distanza.

Le condizioni dell'imprenditore

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: oltre a un’ambulanza della croce Rossa di Pozzolengo e a un’automedica, la centrale operativa del 112 ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Verona, che lo ha poi trasportato nel nosocomio cittadino. Ricoverato d’urgenza e poi operato, è ancora in coma: tutto il paese fa il tifo per lui.

Resta ancora da capire perché la 60enne al volante dell’utilitaria non si sia accorta del pensionato che stava attraversando sulle strisce: come vuole la prassi la donna - portata in ospedale a causa di un forte stato di shock - è stata sottoposta agli accertamenti di rito per chiarire se avesse assunto alcol o droghe prima di mettersi al volante. La macchina è stata sequestrata dalla polizia locale di Sirmione: gli agenti, coordinati dal comandante Mauro Fezzardi, si sono occupati dei rilievi e ora stanno effettuando tutte le verifiche del caso.