Un inferno di fuoco e lamiere: chi sono le due vittime dell'incidente

La sbandata, il devastante frontale, le fiamme. Le cabine dei camion ridotte a un groviglio informe di lamiere, poi avvolte e rese irriconoscibili dall'incendio. Una scena infernale quella che hanno dovuto fronteggiare i soccorritori nella prima mattinata di oggi (lunedì 27 maggio). La loro corsa è stata però inutile: per entrambi i conducenti dei mezzi pesanti non c’è stato più nulla da fare.

Chi sono le vittime

Il 53enne Costel Blanaru e il 65enne Renzo Roberto Leita sono morti mentre percorrevano la strada regionale 11: entrambi arrivavano dal Trentino e la loro destinazione era la Feralpi Siderurgica di Lonato del Garda. Hanno perso la vita in un devastate frontale, avvenuto in località Rovizza, proprio al confine tra Sirmione e Peschiera del Garda.

Blanaru aveva già scaricato il tir d stava tornando in Trentino: lavorava per la Fratelli Marinelli Trasporti di Ala (TN). Per cause ancora al vaglio della Stradale, avrebbe invaso l’opposta corsia colpendo in pieno il camion guidato da Leita, che invece viaggiava in direzione dell’azienda siderurgica di Lonato.

Coinvolta anche una giovane donna: salva per miracolo

Anche un’auto - un’utilitaria alimentata a Gpl - è rimasta coinvolta: non ha potuto evitare lo schianto e avrebbe preso fuoco dopo l’impatto con il camion del 53enne, di origini romene, Blanaru. Le fiamme hanno velocemente avvolto anche i due tir, portando all'intervento dei vigili del fuoco di Bardolino e Verona con 12 operatori e 3 unità.

La giovane donna che era al volante - una 43enne di casa in provincia di Torino - è però riuscita a mettersi in salvo, scendendo dall’auto prima che scoppiasse il devastante incendio: per lei solo lievi ferite, medicate alla clinica Pederzoli di Peschiera.