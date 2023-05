Attraversa l’autostrada a piedi e viene travolto: grave ragazzo

Ha parcheggiato la sua auto nei pressi dell’autostrada, poi è sceso e ha raggiunto a piedi l’A4. Dopo aver camminato a margine della carreggiata, avrebbe atteso l’arrivo di alcuni veicoli e si sarebbe buttato nel traffico, finendo inevitabilmente per essere travolto. È successo verso le 7 di oggi, martedì 2 maggio, tra gli svincoli di Peschiera e Sirmione, in direzione di Brescia.

L’uomo, un 34enne residente a Pescara, avrebbe riportato gravi traumi: soccorso dal personale dell’eliambulanza decollata dal Civile di Brescia, è poi stato trasferito d’urgenza all’ospedale Borgo Trento di Verona. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto per i rilievi del caso, si sarebbe trattato di un drammatico gesto volontario: il 34enne si sarebbe deliberatamente lanciato contro le auto in corsa.