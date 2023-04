Schianto tra due auto: traffico nel caos, code di oltre 10 chilometri

Code di circa 10 chilometri si sono formate, nella mattinata di oggi, martedì 18 aprile, sull'autostrada A4 tra Peschiera e lo svincolo di Sirmione in direzione di Brescia. All'origine della lunga colonna di veicoli un incidente che si è verificato verso le 8. Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un violento tamponamento tra due auto.

Per fortuna, non si registrano feriti gravi: i due automobilisti se la sarebbero cavata con lievi traumi, medicati dai sanitari del 118, e non si sarebbe reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Verona Sud, per i rilievi di rito, e i vigili del fuoco di Brescia e Bardolino, che si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e del manto stradale.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico, già intenso: code fino a 10 chilometri si sono formate in direzione di Milano durante le operazioni di soccorso e di rimozione delle due auto. La situazione è tornata alla normalità verso le 10.