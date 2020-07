La sbandata improvvisa, poi lo schianto in auto: uomo portato in ospedale

Mentre guidava ha improvvisamente perso il controllo dell'auto, schiantandosi lungo via Todeschino a Sirmione, in prossimità della rotonda di via Brescia (quella che porta in centro da via Colombare). Protagonista dell'incidente, avvenuto verso le 22.15 di giovedì sera, un 71enne.

L'uomo ha riportato serie lesioni e, per i soccorsi, è stata inviata sul posto un'ambulanza della Croce Rossa. Serie le lesioni riportate ma, fortunatamente, è rimasto sempre cosciente. Il personale medico l'ha poi portato al vicino ospedale di Desenzano del Garda, dov'è stato ricoverato in codice giallo poco dopo le 23.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ancora non si conoscono i motivi dell'incidente, sui quali stanno indagando gli agenti della Stradale. Dal colpo di sonno alla distrazione, nessuno ipotesi è esclusa.