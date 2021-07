Terribile caduta col monopattino elettrico: donna 'vola' con la faccia nella ghiaia

Martedì 20 luglio, una donna di 61 anni è rimasta ferita mentre era in villeggiatura in un campeggio in via Punta Grò a Sirmione. La donna è stata portata in codice giallo all’ospedale di Desenzano del Garda.

Erano circa le 15.30: la 61enne stava girando su un monopattino elettrico all’interno del campeggio, quando è caduta rovinosamente sulla ghiaia, riportando diverse escoriazioni al volto.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e i volontari della Croce Rossa di Calvisano. Dopo le prime cure sul posto, è stata portata in ospedale per essere medicata.