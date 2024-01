Tragico schianto sulla Statale: Simon è morto sotto gli occhi della sua ragazza

Accanto a lui c'era la sua ragazza, che ha riportato ferite di media entità ma non è in pericolo di vita: dall'altra parte una famiglia di Brescia, tre persone a bordo, tutte ricoverate a Bressanone. Nel mezzo la vita spezzata del povero Simon Innerbichler, 19 anni: trasferito d'urgenza in ospedale, si è spento poco dopo l'incidente per via dei gravissimi traumi riportati. Tutto è successo lunedì mattina sulla Strada statale 49 della Pusteria, a Naz Sciaves, provincia di Bolzano.

La dinamica dell'incidente

Per cause ancora in corso di accertamenti, la Fiat 500 che trasportava i due ragazzi – Simon e la sua fidanzata, quest'ultima era alla guida del veicolo – si è schiantata con una Porsche Macan che viaggiava in direzione opposta, a bordo i tre bresciani di cui sopra. L'impatto frontale-laterale è stato violentissimo: il quadro clinico del 19enne è parso subito gravissimo ed è stato elitrasportato in ospedale a Bolzano. Il ricovero-lampo purtroppo non gli ha salvato la vita: a causa delle tremende ferite il giovane è morto in serata, poche ore più tardi.

Incastrato tra le lamiere

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine e ai sanitari della Croce Bianca, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco volontari dell'Alto Adige e di Rio Pusteria: hanno operato per estrarre Simon Innerbichler dalle lamiere dell'auto e poi hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture e dell'area interessata dell'incidente. La salma del giovane deceduto rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria: la cerimonia funebre, affidata all'agenzia funebre Pax, avrà luogo nella chiesa parrocchiale di San Giovanni – la frazione di Val Aurina, Bolzano, dove Simon abitava con la famiglia – e verrà annunciata successivamente. Per gli amici semplicemente Simi, avrebbe compiuto 20 anni il prossimo maggio.