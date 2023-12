Si schianta in auto sulla Provinciale: ragazzo soccorso dall'eliambulanza

Nella notte tra giovedì e venerdì, verso le 3.30, un ragazzo di 23 anni è stato portato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia, a seguito di brutto incidente in auto che l'ha visto sfortunato protagonista sulla Sp23, nel comune di Sermide e Felonica (Mn).

Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia, il giovane ha perso il controllo del veicolo in un tratto di aperta campagna compreso tra località Santa Croce e Fenil dei Frati.



Per liberarlo dalle lamiere è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, che l'hanno poi affidato alle cure del personale medico di due ambulanze e dell'elisoccorso decollato da Brescia. Il giovane è stato quindi condotto in volo nel nosocomio cittadino: nello schianto ha riportato lesioni serie, ma non sembra essere in pericolo di vita.