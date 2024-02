Si schianta in moto sulla Provinciale: uomo soccorso dall’eliambulanza

Nel tardo pomeriggio di venerdì 23 febbraio un uomo di 57 anni è stato portato d’urgenza alla clinica Poliambulanza di Brescia, a seguito di un brutto incidente in moto avvenuto sulla Sp34 a Sermide e Felonica (Mn).

Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto con una pattuglia, il 57enne è stato sbalzato dalla sua moto dopo lo scontro con un’auto. Poi la violenta caduta sull’asfalto: i soccorsi sono scattati, verso le 17.20, in codice rosso.

Sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato un’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso decollato da Brescia. Il biker è stato quindi condotto in volo nel nosocomio cittadino: nello schianto ha riportato lesioni serie, ma non sembra essere in pericolo di vita. Il ricovero è infatti avvenuto in codice giallo.