Schianto allo svincolo, 6 feriti gravi: ci sono anche due bambini

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di domenica allo svincolo dell'autostrada A4 di Seriate, in provincia di Bergamo: per cause ancora in corso di accertamento un'auto proveniente da Brescia si è schiantata frontalmente con un'altra vettura.

In tutto si contano 6 feriti, anche gravi (ma non in pericolo di vita): tra loro anche due bambini di 4 e 5 anni, due ragazze di 27, un uomo e una donna di 58 e 57 anni. L'incidente si è verificato poco prima delle 18, con due vetture coinvolte: una berlina Mercedes e un'utilitaria Renault.

Sul posto 4 ambulanze e i Vigili del fuoco

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale. Sul posto l'automedica e quattro ambulanze, i Vigili del fuoco del comando provinciale: i feriti sono stati trasferiti in codice rosso al Papa Giovanni e al Gavazzeni di Bergamo, oltre che all'ospedale di Seriate.

Lo svincolo è rimasto chiuso al traffico per circa un'ora, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Si segnalano code e rallentamenti almeno fino alle 20: solo in quel momento la situazione è rientrata verso la normalità.