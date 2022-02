Incidente stradale a Mazzano: morto Serhii Stetsyk, 27enne ucraino

È Serhii Stetsyk il ragazzo ucraino di 27 anni, morto nel terribile incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio a Mazzano.

Le generalità sono state rese note soltanto oggi, per la difficoltà da parte delle forze dell'ordine nel contattare i familiari.

Dell'altra vittima – un 53enne polacco – purtroppo non è ancora stato possibile rintracciare i parenti ed è stato avvertito il consolato.



Il giovane abitava fuori provincia, presso parenti. Era un muratore come l'altra vittima, che invece abitava in Italia da tanti anni e risultava residente a Roma.

La ricostruzione della dinamica

Ci sono ancora tanti dubbi da chiarire sulla dinamica. Da quanto si apprende, alla guida del furgone c'era il 53enne, che improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo. Il furgone avrebbe allora invaso la corsia opposta di marcia, proprio mentre sopraggiungeva il camion, in direzione opposta. Impatto inevitabile, e purtroppo fatale.