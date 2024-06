Incidente in moto: Sergio è morto a poche ore dal suo compleanno

Dolore e lacrime a Borno per la tragica scomparsa di Sergio Sanzogni, morto in un terribile incidente stradale che l'ha visto coinvolto a Ossimo Inferiore verso le 16 di ieri, sabato 1° giugno.

Stando ai primi accertamenti, il ragazzo stava percorrendo con la sua Suzuki la Provinciale 5 provenendo da Malegno, quando si è schiantato contro una Citroën che – giungendo dal senso opposto – stava svoltando sulla sinistra in via San Francesco. L'impatto è stato molto violento, la "due ruote" si è spezzata: sbalzato dalla sella, il giovane è poi morto sul posto, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo da parte degli uomini del 118.

Sono in corso le verifiche sulla dinamica da parte dei carabinieri, sembra che il ragazzo stesse viaggiando a velocità sostenuta e che l'automobilista non l'abbia visto arrivare. Al volante della macchina c'era un 57enne residente a Ossimo, che – come da prassi – è ora indagato per omicidio stradale ed è stato sottoposto ai test di rito.

Sergio è morto a poche ore dal suo compleanno: oggi avrebbe compiuto 26 anni. Era molto conosciuto in paese, lavorava nell'impresa di onoranze funebri gestita dalla famiglia. Lascia nel dolore il padre Narciso, la madre Daniela, i fratelli Giulia e Carlo. La magistratura ha già dato il nullaosta per la sepoltura.