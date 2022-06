Terribile schianto in moto: lui muore sul colpo, la compagna è gravissima

Morto sul colpo dopo il terribile schianto, gravissima la compagna ricoverata al Civile: rischia di perdere il piede. E' il bilancio del drammatico incidente di domenica pomeriggio a Lonato, sulla Sp567 in direzione Castiglione: è qui che intorno alle 16.30 la Ducati Multistrada di Sergio Mason – 57 anni, originario di Pozzolengo ma da tempo residente a Monzambano: insieme a lui la convivente di 48 anni – ha centrato in pieno la Volkswagen Golf guidata da un giovane di 36 anni, che viaggiava nella stessa direzione ma improvvisamente avrebbe svoltato a sinistra. Forse per un'inversione di marcia.

Il terribile schianto

A velocità sostenuta, la moto ha centrato in pieno la fiancata della vettura ed è stata sbalzata a decine di metri di distanza. Impatto violentissimo, e purtroppo fatale per Mason: è stato rianimato a lungo dai sanitari di automedica e ambulanze di Croce Rossa e Soccorso Azzurro, ma non c'è stato niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate. La fidanzata in serata non era ancora stata dichiarata fuori pericolo: è stata trasferita d'urgenza al Civile in elicottero e ricoverata in codice rosso.

I rilievi della Polstrada

Solo ferite lievi per i due occupanti della Golf, entrambi ricoverati in codice verde all'ospedale di Castiglione, solo per accertamenti. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Desenzano e Montichiari: la strada è rimasta chiusa per più di due ore, quasi fino alle 20. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Desenzano. Lo schianto subito dopo la rotatoria della King, in direzione Castiglione e all'altezza dello svincolo per il kartodromo di Lonato.

Il dramma di Sergio, 57 anni

La salma di Sergio Mason è stata infine trasportata all'obitorio dell'ospedale di Desenzano, a disposizione dell'autorità giudiziaria. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Classe 1965, Mason lascia il figlio Federico, 22 anni, che vive ancora a Pozzolengo: qui abitano anche il padre e l'ex moglie. Ex agente di Polizia Locale, aveva lavorato prima a Pozzolengo a poi a Lonato, fino all'inizio del 2020: insieme alla compagna aveva poi deciso di aprire un bar, il Dai Tagi di Carpenedolo, costretto poi alla chiusura dopo le difficoltà causate dalla pandemia. Adesso lavorava a Montichiari.