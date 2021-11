Auto fuori strada mentre va al lavoro: Sergio è morto per un malore

L'auto è andata dritta nella scarpata, sull'asfalto nessun segno di frenata. Sergio Cantoni, il 40enne di San Colombano che ha perso la vita nell'incidente verificatosi ieri mattina a Collio, probabilmente è deceduto in seguito a un malore che l'ha colto mentre era alla guida. L'uscita di strada si è verificata attorno alle 6:30 all'altezza di una curva appena oltre il parco minerario Sant'Aloisio-Tassara.

Poco dopo l'incidente, per effettuare la ricostruzione dei fatti sul posto è stata chiamata la Polizia stradale di Salò; per estrarre il corpo di Sergio dalle lamiere è stato necessario l'arrivo dei Vigili del fuoco, che poi hanno recuperato il veicolo - una Jeep Cherokee - finito ruote all'aria nel fiume Mella.

La notizia della morte di Sergio ha destato grande cordoglio non solo a Collio, ma in tutta la Valle Trompia. Figlio di Cesarina Rambaldini ed Enio (storico fornaio di San Colombano), fidanzato con Laura, cugino dell'assessore cittadino Alessandro Cantoni, Sergio da cinque anni era in affari con il fratello Massimo. La loro ditta, "La Martina", si occupa di costruzioni edili e produzione di energia elettrica. L'incidente che gli è costato la vita è successo proprio mentre Sergio si stava recando in un capannone dell'azienda situato in città.

Qualche anno fa, quando aveva 29 anni, Sergio fu costretto a sottoporsi a un trapianto di rene, ricevuto dalla madre. Dal trapianto ne uscì benissimo, tanto che negli anni successivi Sergio vinse addirittura alcuni campionati italiani di sci dei trapiantati, e poi anche quello mondiale. Appassionato di cavalli, per qualche anno ha gestito anche una forneria-pasticceria a Collio. La camera ardente è allestita presso l'abitazione di via Maniva 81. Il funerale verrà celebrato domani, domenica 21 novembre alle 15, presso la chiesa di San Colombano.