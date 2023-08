Brutta manovra con l'auto degli scout: feriti quattro giovanissimi

Mancavano una manciata di minuti alle 14 di ieri, lunedì 31 luglio, quando un gruppo di ragazzi è rimasto coinvolto in un brutto incidente, con quattro feriti e l’intervento dell’elisoccorso.

La dinamica

Il tutto è accaduto sulla Statale 240 tra Pieve di Ledro e Bezzecca, il paese tristemente noto negli ultimi tempi per la tragica scomparsa del giovanissimo Federico Proietti Lippi. L’auto su cui viaggiavano quattro ragazzi di un gruppo scout, che sta passando le vacanze in val di Ledro, ha toccato il cordolo del marciapiede con una violenza tale da far sobbalzare tutti i passeggeri a bordo.

L’auto è rimasta in carreggiata e i danni tutto sommato contenuti, ma chi era all’interno della stessa è uscito non poco ammaccato. Il 21enne alla guida e i tre giovanissimi che erano con lui in auto, un ragazzo e una ragazza di 14 anni e una bambina di 11, sono stati soccorsi dal personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza.



Fonte: Trentotoday.it