Spaventoso frontale auto-scooter: traumi e fratture per un ragazzo

Il giovane è stato portato all'ospedale di Esine. Traffico a lungo bloccato per permettere i soccorsi

Spaventoso incidente stradale verso le 19 di mercoledì in via Provinciale a Pisogne, nella frazione di Gratacasolo.

Stando a una prima ricostruzione, pare che - in prossimità di via Paraiso – una Clio guidata da un 39enne abbia svoltato a sinistra, tagliando la strada allo scooter di un 17enne di Lovere, che sopraggiungeva in direzione opposta. L'impatto è avvenuto frontalmente, ed è stato violento.

Il motociclo è andato letteralmente distrutto, mentre il giovane è stato sbalzato sull'asfalto: ha riportato lesioni e fratture in diverse parti del corpo. Soccorso dall'ambulanza dei volontari dell'associazione Santa Maria Assunta, è stato poi trasportato all'ospedale di Esine in codice giallo. Il traffico è tornato alla normalità dopo circa due ore.