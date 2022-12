Scooterista tira dritto alla rotonda, un'auto lo travolge: è in gravi condizioni

Brutto incidente stradale nella serata di ieri, lunedì 26 dicembre, nel comune di Peschiera del Garda. Stando a quanto riferito dai carabinieri della locale stazione, che hanno svolto i rilievi di rito, l'episodio si è verificato nei pressi della rotonda di via Bell'Italia. Un cittadino brasiliano di 44 anni, di casa in paese, avrebbe perso il controllo del suo scooter "Mbk X City 125" e avrebbe così tirato dritto allo stop della rotonda, non riuscendo più a fermare il mezzo.

Lo scooter ha poi finito per schiantarsi contro la parte posteriore destra di una Mercedes Gls, che stava percorrendo la rotatoria in direzione del centro della cittadina gardesana. A seguito della chiamata al 112, il 44enne è stato soccorso dal personale sanitario, intervenuto sul posto con un'ambulanza infermierizzata e un'automedica. L'uomo è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale, dov'è stato ricoverato in codice rosso. Non sembra essere in pericolo di vita.