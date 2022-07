Centrato da un suv, vola sull'asfalto: giovane biker in ospedale

È stato ricoverato in ospedale con lievi ferite il biker di 36 anni che, poco dopo le 17 di mercoledì, è 'volato' sull'asfalto a Montichiari.

Il 36enne ha perso il controllo del mezzo a seguito dell'impatto con un suv, mentre stava affrontando la rotonda che incrocia via Arzaga con la Provinciale 668.

La centrale del 112 ha inviato sul posto in codice giallo un'ambulanza del Soccorso Pubblico Calcinato. Il ferito è stato poi portato nel vicino ospedale monteclarense per ricevere le cure del caso. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.