Scooter sbanda e un'auto lo travolge: uomo in gravi condizioni

Lago d'Iseo. Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente in ferito, dopo essere stato coinvolto in un brutto incidente stradale – verso le 17 di mercoledì – lungo via Giorgio Paglia a Lovere.

Lo schianto è avvenuto all'altezza dell'incrocio delle piscine comunali. Stando a una prima ricostruzione, pare che il 60enne – in sella a uno "scooterone" – abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo, mentre svoltava verso la Sebina Occidentale in direzione di Castro. In quel momento stava transitando una Fiat Panda, guidata da una ragazza di Pisogne, che non ha potuto far nulla per evitare l'impatto col motociclo, piombato letteralmente addosso alla sua auto.

Le condizioni del 60enne sono apparse da subito critiche: per i soccorsi sono stati fatti intervenire due ambulanze e l'elisoccorso decollato da Bergamo. Una volta caricato sul velivolo, il ferito è stato portato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia. I rilievi sono stati raccolti dai carabinieri di Lovere.