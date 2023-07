Auto esce dal parcheggio e travolge uno scooter: due feriti gravi

Lago di Garda. Erano a bordo di uno scooter che, dopo aver lasciato Malcesine, da Navene stava procedendo verso Torbole, quando non sono riusciti ad evitare lo schianto con un’auto uscita da un parcheggio lungo la Gardesana Orientale. L’impatto, oltre che inevitabile, è stato piuttosto violento.

L’incidente, avvenuto ieri, domenica 9 luglio, alle 15.30 ha portato al ferimento dei due scooteristi, un uomo di 70 anni e una donna di 65, entrambi mantovani. Sul posto l’elisoccorso. Una vicenda che per certi versi riporta alla mente, soprattutto per le origini dei feriti, quella che ha portato all’incidente in cui, dopo il ricovero, ha perso la vita Gianfranco Maramotti.



I due, le cui condizioni sono apparse sin da subito particolarmente serie ma che non sarebbero in pericolo di vita, sono stati portati d'urgenza in ospedale. Sul posto anche la polizia municipale di Malcesine e i carabinieri; notevoli i disagi alla circolazione sulla Gardesana, dove si sono formate lunghe code e rallenamenti.