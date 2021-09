Scooter contro un'auto: donna portata in ospedale con l'eliambulanza

Una donna di 62 anni è stata trasportata in ospedale dopo un brutto incidente avvenuto a Malcesine nelle prime ore di venerdì mattina, ma fortunatamente non sembra trovarsi in pericolo di vita.

Lo scontro è avvenuto sulla Strada Regionale 249 Gardesana Orientale, intorno alle 7.30, quando sono entrate in collisione – all'altezza del civico 180 – un'auto di turisti tedeschi e lo scooter condotto dalla dona (residente in zona). La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Bardolino, intervenuta sul posto con una pattuglia.

Scattata l'allerta, in soccorso della signora sono arrivati gli uomini del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso, che – dopo averle prestato le prime cure – l'hanno condotta in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento, dove ora si trova ricoverata.

Fonte: Veronasera.it