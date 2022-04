Perde il controllo dello scooter ed esce di strada: soccorso, è in prognosi riservata

Da Carpenedolo stava viaggiando in direzione di Castiglione delle Stiviere quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo, è uscito di strada ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Ha avuto conseguenze molto serie l'incidente che nella mattina di ieri, sabato 9 aprile, ha visto protagonista un uomo che viaggiava a bordo di uno scooter.

Al momento - riporta il quotidiano Bresciaoggi - non è stata diffusa l'identità dell'uomo, di circa 30 anni, visto che non aveva con sé documenti di identità.

L'uscita di strada è avvenuta attorno alle 10:00 lungo via Achille Pozzi a Carpenedolo. L'uomo è stato soccorso prima dal personale di due ambulanze, poi è stato prelevato da un'eliabulanza che l'ha trasportato in ospedale al Civile di Brescia, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.