Scontro con un'auto, scooterista portato in ospedale con diverse fratture

Un uomo di 64 anni è stato portato alla Poliambulanza di Brescia con diverse fratture, a seguito di un grave incidente in scooter che l'ha visto protagonista - sempre in città - lunedì verso le 14 in via Solferino.

Per cause ancora da chiarire, il 64enne si è schiantato contro un'auto. L'impatto è avvenuto a velocità elevata (forse da parte del motociclo, la Locale indaga anche su questo aspetto) e avrebbe potuto aver conseguenze ben più gravi: nonostante in questo momento sia in ospedale, lo scooterista può ritenersi un miracolato.



Per stabilizzarlo - prima di portarlo in ospedale - sono stati necessari diversi minuti di lavoro, da parte delle équipe mediche di due ambulanze. Illeso, ma sotto shock, il conducente dell'auto.