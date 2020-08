Violento schianto tra un'auto e una moto: paura per un ragazzino

Tanta paura (e serie lesioni) per un ragazzo di 16 anni protagonista di un incidente in moto, nella notte tra mercoledì e giovedì a Roè Volciano.

Verso le 1.45, il giovane si è schiantato contro un'auto mentre, in sella alla sua "due ruote", viaggiava in prossimità dell'incrocio tra via Manzoni e la Gardesana.

A seguito dell'impatto il 16enne è stato sbalzato con violenza sull'asfalto. Per i soccorsi sono intervenute d'urgenza un'auto medica e un'ambulanza dei Volontari di Roè. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato portato all'ospedale di Gavardo, dov'è stato ricoverato in codice giallo.

Ancora da accertare la dinamica del sinistro, sulla quale sono al lavoro gli agenti della Stradale di Brescia, intervenuti con una pattuglia per raccogliere rilievi e testimonianze.